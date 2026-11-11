Разговариваете с собой вслух? У этой привычки есть несколько неожиданных преимуществ

Многие хотя бы иногда разговаривают сами с собой, комментируют собственные действия, задают себе вопросы, вслух проговаривают планы или пытаются таким образом разобраться в своих мыслях. Со стороны такое поведение может показаться необычным, однако психологи объясняют, что оно имеет несколько полезных функций. Более того, в определенных ситуациях разговор с самим собой помогает сосредоточиться, принять решение и справиться с переживаниями.

Самообщение — довольно распространенное явление. Одни вслух напоминают себе о важных делах, другие таким образом ищут потерянные вещи, обдумывают сложные ситуации или пытаются успокоиться после напряженного дня, передает МойГород.

Как объясняет психолог Роберт Крафт, произнесение собственных мыслей вслух может выполнять сразу несколько функций. При этом значение имеет не только сам факт разговора с собой, но и то, какие именно слова человек использует.

Почему люди разговаривают сами с собой

В психологии для этого явления используют термин self-talk — речь, обращенная человеком к самому себе. Она может быть внутренней, когда мысли остаются только в голове, или внешней, когда человек произносит их вслух.

Например, кто-то может проговорить: «Сначала нужно закончить это дело, а потом перейти к следующему». Другой человек спросит себя: «Куда я положил ключи?» Подобные фразы помогают структурировать мысли, удерживать внимание и сосредоточиваться на конкретной задаче.

Исследователи отмечают, что произнесение мыслей вслух иногда облегчает выполнение повседневных действий. Особенно это заметно в ситуациях, когда необходимо что-то запомнить, найти определенный предмет или последовательно выполнить несколько задач.

Чем разговоры с собой могут быть полезны

У такого поведения есть несколько потенциальных преимуществ.

Помогают сосредоточиться. Когда человек вслух формулирует задачу, ему может быть проще удерживать внимание на том, что необходимо сделать. Например, повторение названия нужного предмета иногда помогает быстрее обнаружить его среди других вещей.

Облегчают принятие решений. Если проговорить разные варианты действий, можно лучше разобраться в собственных аргументах, сопоставить их и понять, какой вариант кажется наиболее убедительным.

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Помогают справляться с эмоциями. Ободряющие фразы вроде «Я справлюсь» или «Сначала нужно успокоиться» могут стать способом эмоциональной самоподдержки в стрессовой ситуации.

Позволяют придерживаться плана. Когда человек озвучивает последовательность действий, ему иногда легче не отвлекаться и довести начатое до конца.

Однако это не означает, что разговоры с собой всегда полезны или одинаково влияют на всех людей. Результат зависит от обстоятельств, содержания внутреннего диалога и того, как именно человек обращается к себе.

Почему важно, какими словами мы говорим с собой

Исследователи обращают внимание не только на сам факт внутреннего диалога, но и на форму обращения к себе. Оказывается, даже небольшое изменение формулировки может повлиять на то, как человек воспринимает собственные переживания.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Personality and Social Psychology, ученые изучали, как обращение к себе по имени или в третьем лице влияет на эмоциональное состояние. Они обнаружили, что такой прием может помогать психологически дистанцироваться от стрессовой ситуации.

Например, вместо вопроса «Почему я так волнуюсь?» человек может спросить себя: «Почему Елена волнуется?» Таким образом он словно смотрит на происходящее со стороны, а не воспринимает ситуацию исключительно через собственные эмоции. В ходе экспериментов подобный способ самообращения помогал участникам лучше регулировать эмоциональные реакции.

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В то же время постоянная самокритика может давать противоположный результат. Если человек регулярно повторяет себе, что он ни на что не способен, обязательно потерпит неудачу или хуже остальных, подобные мысли могут усиливать негативные переживания.

Поэтому важно обращать внимание не только на то, разговаривает ли человек с собой, но и на содержание этого диалога. Поддерживающие и конструктивные фразы могут помогать справляться с трудностями, тогда как постоянное обесценивание собственных усилий способно усугублять эмоциональное напряжение.

Когда разговоры с собой могут быть тревожным сигналом

Обычные разговоры с собой важно отличать от симптомов, которые могут потребовать внимания специалиста.

Если человек сознательно произносит собственные мысли вслух, планирует дела, ищет потерянную вещь или пытается себя подбодрить, само по себе такое поведение не считается признаком психического расстройства. Он понимает, что говорит сам с собой, осознает происхождение своих слов и при желании может прекратить разговор.

Иная ситуация возникает, когда человек слышит голоса, которые не воспринимает как собственные мысли или речь. Они могут обращаться к нему, комментировать его действия, угрожать или приказывать что-либо сделать. Такие переживания могут быть слуховыми галлюцинациями.

Они возникают по разным причинам, в том числе при некоторых психических и неврологических заболеваниях, сильном недосыпании или под воздействием определенных веществ. Поэтому важно не пытаться самостоятельно ставить диагноз, а обратиться за медицинской оценкой, особенно если подобные ощущения повторяются, пугают человека или мешают его повседневной жизни.

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Если голоса приказывают причинить вред себе или окружающим, необходимо незамедлительно обратиться за неотложной медицинской помощью.

Таким образом, разговоры с собой сами по себе не повод для беспокойства. Они могут помогать человеку организовывать мысли, концентрироваться и регулировать эмоции. Главное — различать осознанный внутренний диалог и переживания, которые человек не может контролировать и которые вызывают у него страх или дискомфорт.