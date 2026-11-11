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Социум

Жительницу Уральска оштрафовали за скандал с подростком на остановке

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска вынес решение в отношении местной жительницы, устроившей конфликт с несовершеннолетней девочкой в посёлке Деркул.
Арайлым Усербаева
Жительницу Уральска оштрафовали за скандал с подростком на остановке
Изображение сгенерировано ИИ Gemini

Инцидент произошел прямо возле автобусной остановки по улице Космонавтов. Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, женщина устроила скандал, выражалась нецензурной бранью и оскорбляла девочку.

На заседании суда обвиняемая свою вину не признала. Свои действия она объяснила тем, что пыталась вступиться за сына: якобы накануне у него произошла ссора с группой школьниц. Выяснить отношения она пришла вместе с мужем. По её версии, супруг лишь удерживал девочку за руки, а сама она снимала происходящее на телефон, чтобы в дальнейшем передать подростка участковому или родителям.

Однако сама пострадавшая школьница рассказала совсем другую историю. По словам девочки, женщина сильно кричала и осыпала их бранью. Когда её подруги уехали, муж женщины схватил подростка за руку и насильно повёл в сторону местного кладбища, уверяя, что они идут в полицию. Напуганную девочку отпустили только после того, как в ситуацию вмешался проходящий мимо мужчина.

Мать школьницы в суде заявила, что произошедшее стало сильным стрессом для ребенка, и настаивала на наказании.

Изучив видеозаписи, протокол и показания свидетелей, суд признал женщину виновной по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". За нарушение общественного порядка горожанке назначили штраф в размере 86 500 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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