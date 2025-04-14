15 тысяч девочек получили вторую дозу прививки против ВПЧ

Сейчас в рамках первого этапа вакцинацию прошли более 132 тысяч девочек в возрасте 11–13 лет, более 15 тысяч получили вторую дозу вакцины.

С начала кампании более 147 тысяч девочек завершили полный курс вакцинации. При этом среди всех привитых случаев неблагоприятных побочных реакций не зарегистрировано. Вакцина безопасна, хорошо переносится и рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения в качестве эффективного метода профилактики.

Высокорисковые онкогенные типы ВПЧ — в частности, 16 и 18 — являются основной причиной развития рака шейки матки (РШМ). Вакцинация позволяет сформировать устойчивый иммунитет и предотвратить развитие заболевания в будущем.

Ежегодно в мире от рака шейки матки умирают около 300 тысяч женщин. В Казахстане ежегодно регистрируется около 2 тысяч новых случаев РШМ.

Национальная программа вакцинации против ВПЧ проводится на плановой основе и охватывает всех девочек в возрасте 11–13 лет. Казахстан стал одной из 135 стран, внедривших данную практику в целях снижения онкологической заболеваемости и сохранения женского здоровья.

Ранее в ВОЗ предупредили о новой угрозе.

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