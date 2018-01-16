Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, всего в прошлом году было эвакуировано 273 человека. - Около 200 пострадавших получили первую медицинскую помощь и еще более 150 экстренную психологическую помощь,- отметили в ДЧС ЗКО. Всего за 2017 год ДЧС ЗКО было совершено 688 оперативных выездов. - Из них на происшествия бытового характера спасатели выезжали 327 раз, и в ходе аварийно-спасательных работ оказали помощь 101 ребенку и более 100 пожилым и больным людям, оказавшихся в беспомощной ситуации, - отметили в ДЧС ЗКО. Также из заблокированных лифтов было спасено 92 человека. Всего 478 человек, из них 150 детей спасли уральские спасатели в прошедшем году.