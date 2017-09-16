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Социум

150 жыл денсаулық күзетінде

Батыс Қазақстан облыстық клиникалық ауруханасына – 150 жыл. 1867 жылы құрылған алты кереуеттік стационар бүгінде уақыт талабына сай іргелі мекемеге айналып отыр. Дәулетше Күсепқалиев, Мәжит Шомбалов, Халел Досмұхамедұлы, Нұрғали Ипмағамбетов, Есенғали Қасаболатов, Бақтығали Бисенов, Иса Қашқынбаев сынды алғашқы қазақ дәрігерлері шыққан еліміздің батыс өлкесінде денсаулық сақтау мекемелерінің тарихы да ертерек басталған. Ілкі тарих Ресей империясындағы 1867-1868 жылғы реформа бойынша тұр­ғындарға медициналық көмек көр­сету үшін уездерде дәрігер, фельд­шер және босануға көмектесетін адамдар лауа
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150 жыл денсаулық күзетінде
Батыс Қазақстан облыстық клиникалық ауруханасына – 150 жыл. 1867 жылы құрылған алты кереуеттік стационар бүгінде уақыт талабына сай іргелі мекемеге айналып отыр.
Дәулетше Күсепқалиев, Мәжит Шомбалов, Халел Досмұхамедұлы, Нұрғали Ипмағамбетов, Есенғали Қасаболатов, Бақтығали Бисенов, Иса Қашқынбаев сынды алғашқы қазақ дәрігерлері шыққан еліміздің батыс өлкесінде денсаулық сақтау мекемелерінің тарихы да ертерек басталған. Ілкі тарих Ресей империясындағы 1867-1868 жылғы реформа бойынша тұр­ғындарға медициналық көмек көр­сету үшін уездерде дәрігер, фельд­шер және босануға көмектесетін адамдар лауазымдары бекітілді. Әрине алғашқы кезде медициналық мекемелер қалаларда, ірі казак стансаларында ғана шоғырланып, тұрғындардың ауқатты бөлігіне ғана қызмет көрсетті. Міне, осы тұста Оралдағы әскери аурухана 40 орынға дейін кеңейтіліп, 1 дәрігер, 3 фельдшер қызмет етті. 1874 жылы аурухана 60 орынға, ал 1879 жылы 100 орынға кеңейтілді. Бұл мекеме «жалпы аурухана» саналып, онда әртүрлі науқастар ем-дом алды. Облыстық аурухана негізінде ар­найы бөлімдер ұйымдастырылып, қазіргі таңда ревматологиялық, пуль­монологиялық, гастроэнтеро­логия­лық, эндокринологиялық, неф­ро­логиялық, гематология­лық, та­мыр­лы хирургия, нейро­хирур­гия­лық, отоларингологиялық, нев­ро­­ло­гиялық, травматологиялық, жақ-бет хирургиясы, офтальмо­ло­гия­­­лық, физио бөлімдер жұмыс іс­теп жатыр», дейді Батыс Қазақ­стан об­лыс­тық клиникалық ауру­ха­на­­сы­ның директоры Ерлан Тоқсанов. «Денсаулық – зор байлық» дейді ғой халқымыз. Оралдағы ауру­хананың білікті еміне риза болған халық көп. Мысалы, бұрын көз ауруларына шалдық­қан пациенттер көршілес Орын­борға ағылатын. Оралдық дәрі­гер­лер аурухананың көз бөлі­мінде Орынбордың хирург-оф­тал­ь­­мологтарының тіке­лей ат­салысуымен көз микрохирургиясы бөлімшесін ашты. Сөйтіп Орал қаласы және ауыл тұрғындары, облыс аумағынан шет кетпей тера­пия­лық, хирургиялық меди­цина­лық көмекті алу мүмкін­дігіне ие болды. Облыстық клиникалық ауру­хананың офтальмологиялық бөлімі – бүгінгі таңда респуб­лика­­дағы үздік бөлімдердің бірі. Меди­цина ғылымының док­торы, акаде­мик Владимир Каню­ков­тың бас­қаруындағы Орын­бор қала­сы­ның Федоров атын­дағы көз микрохи­рургиясы офталь­молог­тарымен ты­­ғыз қарым-қатынас орнатылды. – Дәрігерлердің біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттырудың маңыз­дылығы өте зор. Осы дағды­ларды шыңдай келе біз бүгін­гі таңда әлемнің білікті дәрігер­лері жасайтын оталарды өзіміз жасау­ға қауқарлымыз. Есту қабі­летін жақсарту, яғни адамға айна­ласын­дағы ортаны қайта таныту, соны­мен қатар жамбас, тізе буын­дарын эндопротездеу, озық нейро­хирур­гиялық оталарды жасау – біздің жетістіктеріміздің бірегейі ғана, – дейді Е.Тоқсанов. Біліктілік – басты қағида Клиникалық ауруханада эндо­бей­нехирургия бөлімшесімен қоса хирургиялық саладағы 10 бөлім­ше қызмет етеді. Жоғары тех­но­логиялар қатарына жататын түр­лі операциялардың 17 түрі енгі­зілді, лапароскопиялық операция­лардан кейінгі асқынулар казуис­тика­лық сипатқа ие болып, құлақ микро­хирургиясы дамыды. Микро­хи­рур­гиялық техниканы пайда­лану ар­қылы есту қабілетін жақсар­татын операциялар, омыртқа спон­дилодезі, сан-жамбас, тізе буын­дарын эндопротездеу, блоктау штиф­­тарымен сирақ және сан остео­синтезі, гемигепатэктомия және ісік кезінде бауырды резекциялау, бронхоэктатиялық аурулар және плевра мен өкпенің іріңдеу ауру­лары кезінде өкпеге операция­лар, ащы және тік ішектерге қайта құру операциялары жүргізілді. Гаст­ро­энтерология бөлімшесінде ауру­ларды емдеу мен диагностикалау бойынша да жаңа әдістер енгізілді. Осы сынды оталарды жасайтын облыстық клиникалық аурухана бүгінде заманауи құрылғылардың барлық түрімен жабдықталды. Орал қаласындағы облыстық клиникалық ауруханада жыл сайын 510-нан астам адамға маман­дандырылған жоғары медици­налық көмектің 45 түрі көрсеті­леді. Сонымен қатар 56 жаңа опера­ция­ түрі, емдеудің жаңа диагностикалары енгізілген. Егемен Қазақстан

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