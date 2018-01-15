Соревнования развернулись в микрорайоне Сарыкамыс, где уже традиционно каждую субботу областная федерация национальных видов спорта при поддержке акимата Атырауской области проводит различные виды национальных игр. Победителем трехчасовой игры стал спортсмен из Алматинской области Нурлан БИСЕНБАЕВ. Он стал обладателем главного приза - 80 тысяч тенге. Кроме того, от имени президента областной федерации национальных видов спорта Асланбека ЖАНБАЛАЕВА было презентовано седло лучшему игроку Абылаю ЛУКПАНОВУ из Махамбетского района, которому, кстати, всего 16 лет, а обладателю жеребца по кличке «Гульсары» Канату ТУРГАЛИЕВУ были вручены специальные сапоги для кокпара. - Жаппай кокпар проводится с целью развития национальных видов спорта в Атырауской области. Более опытные участники передают свои знания молодым. С каждым днем в национальные виды спорта вовлекается все больше местных жителей, - рассказал президент областной федерации национальных видов спорта Асланбек ЖАНБАЛАЕВ. Напомним, по итогам прошлого года Атырауская область была признана лучшей по развитию национальных видов спорта и удостоена специальной награды «Алтын тұғыр». Данную награду получил руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат БЕКЕТ.