160 тысяч туристов за год посетили ЗКО

С августа 2025 года функции сферы туризма перешли в ведение управления физической культуры и спорта ЗКО. О развития туризма и статистике посещаемости региона рассказал руководитель ведомства Бакдаулет Сабитов.
- Спорт и туризм - тесно взаимосвязанные направления. Поэтому с момента передачи полномочий развитие туризма стало одной из важнейших задач нашего управления. По итогам 2025 года область посетили 160 тысяч туристов: из них 149 тысяч - это казахстанцы и 11 тысяч - иностранные гости, - сообщил Бакдаулет Сабитов.
Для повышения привлекательности региона ведомство делает ставку на событийный туризм и популяризацию местных достопримечательностей.
- В этом году мы впервые организовали зимний туристический фестиваль Oral Winter Fest - 2026, который собрал порядка 5 тысяч человек. Мероприятие наглядно продемонстрировало спортивный и туристический потенциал края. Мы продолжаем реализовывать проекты по продвижению нашей архитектуры и святых мест, а особое внимание сейчас уделяем развитию туристического потенциала озера Шалкар, - добавил глава управления.