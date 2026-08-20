160 тысяч туристов за год посетили ЗКО

11 тысяч из них - иностранцы.

С августа 2025 года функции сферы туризма перешли в ведение управления физической культуры и спорта ЗКО. О развития туризма и статистике посещаемости региона рассказал руководитель ведомства Бакдаулет Сабитов.

- Спорт и туризм - тесно взаимосвязанные направления. Поэтому с момента передачи полномочий развитие туризма стало одной из важнейших задач нашего управления. По итогам 2025 года область посетили 160 тысяч туристов: из них 149 тысяч - это казахстанцы и 11 тысяч - иностранные гости, - сообщил Бакдаулет Сабитов.

Для повышения привлекательности региона ведомство делает ставку на событийный туризм и популяризацию местных достопримечательностей.