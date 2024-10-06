Активную гражданскую позицию проявляют с самого утра как молодежь, так и люди пенсионного возраста. Кто-то голосовать приходит вместе с семьёй. На некоторых участках образуются очереди. Западноказахстанцы считают, что принимать участие в жизни страны — это долг каждого гражданина.

По данным ЦИК в ЗКО на 10:00 явка составила 16,43%. Однако данные постоянно обновляются.

Если в утренние часы чаще всего приходили голосовать работающие люди, то ближе к обеду на участки потянулись те, у кого сегодня выходной.

Из-за наплыва граждан, на некоторых участках образовались очереди. Но члены участковых комиссий поддерживают порядок и стараются оперативно распределить голосующих. Люди с пониманием относятся к ситуации.

- Да, придется подождать. Хотя очередь быстро двигается. И вообще, это значит у нас много единомышленников, — говорит житель города.





Автор Дана Дюсекенова