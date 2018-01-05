Елизавету ПЕТРУШКЕВИЧ планируют отвезти в клинику Москвы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Елизавете поставили диагноз - саркоидоз легких и нейрофиброматоз, то есть поражение нервных окончаний. Молодая девушка, работавшая воспитателем в детском саду, практически обездвижена. Как рассказала тетя Елизаветы ПЕТРУШКЕВИЧ Елена, девушка до сих пор находится в городской многопрофильной больнице. - Врачи сейчас проводят реабилитацию Лизе. Ей делают массаж и у нее немного стали двигаться пальцы на левой руке. Сейчас она даже может ответить нам, когда мы с ней разговариваем, правда, не совсем понятно, но это тоже прогресс для нас. Сейчас из-за новогодних праздников в России мы никак не можем получить ответ из московской клиники, - пояснила родственница. Также родственница сообщила, что местные врачи собирают консилиум со столичными специалистами, чтобы решить, какое лечение нужно Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ и где его будут проводить . Стоит отметить, что для поездки в Москву молодому воспитателю необходимо 2,5 млн тенге, из которых уже собрали 1,7 млн тенге. Напомним, 22-летняя девушка превращается в инвалида, дожидаясь лечения в родном городе. Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ с 2010 года лечится от неизвестной болезни, которую распознать в поликлинике не смогли. Сейчас девушка парализована и у нее пропала речь. Мама девушки надеется, что неравнодушные люди смогут им помочь и Елизавету поставят на ноги врачи в Москве. Если вы желаете помочь Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ можете обратиться по номеру телефона: 8 771 565 13 62. Номер карты Kaspi Gold 5169 4931 4414 7785. ИИН 951028450838. Qiwi кошелек - 8777 565 07 67.