1,7 млрд тенге выделили на вывоз снега в районах ЗКО

Как сообщил заместитель руководителя ДЧС ЗКО Ернар Жалелов, на вывоз снега в области выделено 1,7 миллиарда тенге. На сегодня вывезено около 440 тысяч кубометров снега. Однако работы в Шынгырлауском, Казталовском, Акжайыкском и Жангалинском районах еще не начаты.

Жалелов так же подчеркнул, что в паводкоопасных населенных пунктах вывоз снега проводится не в полном объеме. В качестве примера он привел район Байтерек, и отметил, что снег тут вывозят только из территорий поселков Мичурино и Переметное, тогда как в селах Асан, Байконыс, Зеленое и Дарьинское вывозить снег и вовсе даже не начинали. А в Шынгырлауском районе вывоз снега, по словам Жалелова, не проводится ни в одном населенном пункте. Низкую активность он отметил в Сырымском, Таскалинском и Каратобинском районах.

– В настоящее время вся привлечённая техника задействована в очистке дорог, из-за чего вывоз снега осуществляется недостаточно эффективно, что свидетельствует о нехватке специализированной техники. Прошлогодний паводок показал, что в марте может выпасть месячная норма осадков, что приводит к резкому таянию снега и подтоплению. В таких условиях при недостаточном вывозе снега населённые пункты остаются под угрозой подтопления талыми водами. Поэтому необходимо оперативно увеличить количество техники для вывоза снега, чтобы минимизировать риски подтопления населённых пунктов, - сказал Ернар Жалелов.

Отметим, что для увеличения количества сил и средств в период возможного паводка акиматы районов заключают договора с физическими и юридическими лицами на привлечение техники. По словам Жалелова, в Казталовском, Сырымском районах и в районе Байтерек работы эти до сих пор ведутся, а в акимате Бурлинского района настаивают на том, что сил и средств для ликвидации весеннего паводка у них достаточно.

Аким области Нариман Турегалиев спросил об общем количестве техники, которую можно будет привлечь для борьбы с паводками и сколько из них в рабочем состоянии. Однако точного ответа не получил.

– Почему до сих пор не подсчитали общее количество? Сколько из них исправны, сколько нет? Не обманывайте сами себя. Я ещё в прошлом году давал поручение. До 10 марта вам срок. В прошлом году вы показали насколько готова у вас техника. Да так показали, что пришлось привлекать технику из других регионов, - обратился аким к представителям ДЧС.

И.о. начальника ДЧС ЗКО Жанболат Жаншин сообщил, что в области начали резать лед на водоемах. Всего определили 10 точек, а в марте начнут взрывать лед. Жаншин заверил, что до 15 марта заключат договор со специализированной компанией. Турегалиеву не понравился такой ответ и он выразил опасение, что к этому числу есть вероятность, что договор могут и не заключить. Причин тому может быть много. Аким области поторопил спасателей и поручил в скором времени определить и заключить договор со специализированной компанией для взрыва льда.

Ещё большее возмущение Турегалиева вызвали главы районов, которые несвоевременно вывозят снег. Аким Акжайыкского района Мурат Сердалин ответил, что по району вывоз снега запланирован в четырех населенных пунктах - это Чапаево, Алгабас, Жубан Молдагалиев и Уштобе, деньги выделены, подрядчик определен. Однако необходимость есть только в селе Чапаево, а в остальных селах снега нет. Нариман Турегалиев отнесся к его ответу скептически, и поручил спасателям отправить в Акжайыкский район комиссию, чтобы проверить слова Сердалина.

Аналогичный вопрос задали акиму Жангалинского района Алпамысу Кушкинбаеву. Он тоже заявил, что в вывозе снега нет необходимости, так как в поселках его мало.

Глава Шынгырлауского района Мурат Умралиев признал, что в его районе снега много. Осадки шли последние три дня. Но он заверил, что подрядные организации готовы к работе и с 27 февраля приступят к работе. Вывозить снег будут с 22 улиц. Нариман Турегалиев предупредил Умралиева, чтобы талые воды не затопили частный сектор, особенно старые саманные дома.

Про отсутствие необходимости в вывозе снега сказал и аким Казталовского района Асланбек Саркулов. Глава Сырымского района Жумакелди Батырниязов, напротив, сказал, что толщина снега составляет 20 сантиметров, работа ведется, население предупредили, делаю фото и видеофиксацию.

Аким Таскалинского района Талгат Шакиров говорит, что только на этой неделе выпало 18 сантиметров снега, вывезли 940 кубометров. Он пообещал, что в течение трех дней вывезет весь снег. Все населенные пункты находятся под его личным контролем.

Еркебулан Ихсанов, аким Бурлинского района доложил, что вывозом снега занимается 77 единиц техники. Сотрудники работают в две смены, 289 тысяч кубометров снега уже вывезли. Особое внимание уделяется городу Аксай.

Глава Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев рассказал, что с 21 по 23 февраля в районе был буран и выпало много снега. С 24 февраля они приступили в чистке и вывозу. Он обещал, что в ближайшие дни в районе завершат работы. Нариман Турегалиев напомнил ему про село Коржын, в который в прошлом году пришла большая вода и причинила немалый ущерб. Суйеугалиев заверил, что все находится под контролем.

Особо выделился аким района Байтерек Марат Токжанов. Он заявил, что снегопад был, а спецтехника в данный момент расчищает дороги и будет вывозить снег. Однако вывозить они будут не всё.

– Снег нам самим нужен. Нельзя всё вывозить. Талые воды по своим путям уйдут куда надо. Мы сами знаем какой снег вывозить, а какой нет. Наша задача - не допустить подтопления жилых домов. Эта работа проводится ежегодно. Асану опасность не грозит, мы там построили дамбы. Переметное тоже не в опасности. Наоборот, мы должны наполнить русло водой, вода сама дальше уйдет, там есть обводной канал. Возле Белеса есть две маленькие дамбы, нет никаких препятствий, - заверил Марат Токжанов.

На всё же аким области решил сам убедиться в этом и поручил спасателям направить в эти районы специалистов с дронами, которые проверят слова глав районов. Он потребовал видеоотчет.

– Многие из вас сейчас говорят, что нет необходимости. Но если будет подтопление, то будете отвечать головой. Придет март и посмотрим, кто и как контролировал. Ещё раз повторяю, мы выделили необходимые деньги, время дали, поэтому прошлогодних историй повторяться не должно. Ваши заверения об отсутствии снега сейчас протоколируются. Весна покажет, были риски или нет. Строго предупреждаю, - заявил Нариман Турегалиев.

Что касается Уральска, то глава области поручил, чтобы к вывозу снега привлекали и владельцев бизнес объектов и председателей КСК. Они должны будут сами вывозить снег с территории своих учреждений и предприятий. При необходимости Турегалиев поручил привлекать экологическую полицию. Он уверен, что бизнесмены должны не только зарабатывать, но и выполнять свои обязательства. Предприниматели не должны всё перекладывать на властей города. Акимат Уральска, по мнению Турегалиева, не обязан вывозить снег отовсюду.

– Впереди март, и мы не знаем как поведет себя погода. Поэтому нельзя сидеть сложа руки, время пока есть и принимайте все необходимые меры, - заключил Турегалиев и поручил своему заместителю Бакытжану Нарымбетову проследить, чтобы все его задачи были выполнены до 10 марта и по итогам доложиться.

Ещё глава области поручил провести субботники, очистить арыки, при необходимости направить дополнительные средства для этого.