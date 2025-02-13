170 незаконных свалок выявили в Атырау

В регионе выявили порядка 170 незаконных свалок. Из них 53 расположены в городе Атырау, 115 – в Жылыойском районе.

Руководитель департамента экологии Атырауской области Аскар Жусипов в ходе брифинга рассказал, что в регионе активно ликвидируют незаконные свалки, перерабатывают мусор и благоустраивают территории.

По данным космического мониторинга АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары», в регионе выявили порядка 170 незаконных свалок. Из них 53 расположены в городе Атырау, 115 – в Жылыойском районе. Из выявленных незаконных свалок полностью очищены 125. Три участка признали законными мусорными полигонами, ещё по 40 местные власти принимают меры к их собственникам.

— Правильное управление отходами — очень важный вопрос для экологической безопасности нашего региона. Мы активизировали работу в направлении ликвидации незаконных свалок, развития системы переработки отходов и формирования экологической культуры. Завершили работы по рекультивации полей испарения «Тухлая Балка», продолжается проект реконструкции полей испарения «Квадрат», в этом году очищено 36 147 м³ донных осадков, — сообщил Аскар Жусипов.

Спикер отметил, что в целях очистки русла реки Урал и совершенствования системы управления промышленными отходами ведутся переговоры с предприятиями по усилению экологических стандартов.