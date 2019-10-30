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Социум

19 млн тенге похитили в поликлинике Уральска

Хищение денег в поликлинике №5 было совершено при закупке медицинских изделий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что прокурорами выявлена схема хищения 19 млн тенге должностными лицами ГККП «Городская поликлиника №5» в сговоре с ТОО «Dar-Din» при закупке медицинских изделий в рамках оказания ГОБМП. - Нарушения заказчиком допускались практически на всех стадиях закупок, начиная от формирования стоимости приобретаемых товаров и организации конкурсов, - рассказали в прокуратуре. В результате обеспечения эффектив
Дана Рахметова
19 млн тенге похитили в поликлинике Уральска
Хищение денег в поликлинике №5 было совершено при закупке медицинских изделий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что прокурорами выявлена схема хищения 19 млн тенге должностными лицами ГККП «Городская поликлиника №5» в сговоре с ТОО «Dar-Din» при закупке медицинских изделий в рамках оказания ГОБМП.

- Нарушения заказчиком допускались практически на всех стадиях закупок, начиная от формирования стоимости приобретаемых товаров и организации конкурсов, - рассказали в прокуратуре.

В результате обеспечения эффективного надзора за досудебным расследованием, причиненный ущерб возмещен в полном объеме, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, пояснили в прокуратуре.

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деньги хищение

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