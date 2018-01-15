86 земельных участков для бизнеса были выставлены на продажу, 43 участка были проданы на аукционе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В настоящее время в области выделяют земельные участки очередникам, подавшим заявление в период с 1998 по 2004 год.

Выделение земельных участков под ИЖС стало возможным лишь после проведения к ним инженерных коммуникаций, в прошлом году для этих целей было выделено почти семь млрд тенге.

В общей сложности в 2017 году было выдано порядка двух тысяч участков для строительства жилья в городе Атырау и пригородных сельских округах. Кроме того, 86 земельных участков для бизнеса были выставлены на продажу, 43 участка были проданы на аукционе. Помимо этого, как сообщил руководитель аппарата акима города Серик НСАНБАЕВ, городские власти сейчас активно работают над возвратом неиспользуемых земель. - Аким города Серик ШАПКЕНОВ поручил уделить пристальное внимание данному вопросу, отметив, что земля должна выдаваться только тем людям, которые будут использовать ее по целевому назначению, - сообщил НСАНБАЕВ. - На сегодняшний день мы уже начали возвращать неиспользуемые земли через суд, 3 земельных участка общей площадью 11,7 га, уже возвращены государству.

Камилла МАЛИК