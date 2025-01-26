20 млрд тенге вложили в финпирамиды казахстанцы в 2024 году

В прошлом году в стране были ликвидированы 42 финансовые пирамиды.

42 финансовые пирамиды ликвидированы в 2024 году, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Так, по данным ведомства, в ЗКО был вынесен приговор в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd».

- Расследованием, проведенным департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге, - говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования силовики установили, что на незаконно полученные деньги женщина приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, причем оформлена недвижимость была на доверенное лицо.

Приговором суда она признана виновной по ст. ст.217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой" и ст. 218 УК РК "Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем" и ей назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы.

Квартира в Астане была обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.

- Всего в 2024 году Агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге. Кроме того, заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан, - отметили в пресс-службе АФМ.

Следует отметить, что в агентством запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», на котором можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.