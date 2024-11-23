20 школ строят в Атырауской области

По заказу областного управления строительства, архитектуры и градостроительства в Атырау возводится 11 школ, в Жылыойском и Индерском районах – по три школы, в Курмангазинском районе – две и одна в Исатайском районе.

В области идет строительство 20 школ. По заказу областного управления строительства, архитектуры и градостроительства в Атырау возводится 11 школ, в Жылыойском и Индерском районах – по три школы, в Курмангазинском районе – две и одна в Исатайском районе, сообщает Региональная служба коммуникаций.

— В этом году построили и сдали в пользование школу в селе Акжар, а также по нацпроекту «Комфортная школа» ввели в эксплуатацию образовательные объекты в селах Сарыозек и Береке. До конца года планируют завершить строительство и открыть школы в микрорайоне Береке Жылыойского района и в микрорайоне Водниково города Атырау. Также планируют сдать в пользование школу искусств на 250 мест в селе Аккистау Исатайского района. Между тем, идёт разработка ПСД девяти образовательных объектов, — пояснили в РСК.

Отметим, что в прошлом году начали функционировать шесть средних и две школы BINOM в микрорайонах Сарыарка и Нурсая, построенных в рамках государственного частного партнерства.