По данным ЗКФ РГП «Казгидромет», на сегодняшний день площадь территории области, покрытой снегом, составляет 26%. Но, тем не менее, угроза подтопления в нашей области сохраняется. По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, это связано с тем, что в ЗКО все реки еще находятся в зимнем режиме. – На территории области расположены 39 водохранилищ, от которых есть угроза затоплений в случае возникновения аварии. Весеннее половодье и паводки по крупным трансграничным рекам, которые формируются за пределами Казахстана, зависят не только от естественного стока рек, но и от сбросов из водохранилищ, расположенных на территории России. Департаментом на постоянной основе проводится взаимообмен прогнозной и оперативной информацией с ГУ МЧС РФ Саратовской и Оренбургской областей по паводковой обстановке и по вопросам безопасной и взаимовыгодной эксплуатации Варфоломеевского и Ириклинского водохранилищ, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что реки могут выйти из берегов из-за возникновения заторов льда. Для устранения заторов в республике проводятся взрывные работы, но нашей областью в последние годы практикуется резка льда. – Резка льда является эффективной альтернативой взрывным работам. Она не наносит ущерба экологии, исключает риски возможного разрушения жилых и иных строений вдоль берегов, а также существенно экономит бюджетные средства. Для проведения противопаводковых работ подготовлен запас 90 тысяч штук мешкотары, свыше 200 тонн ГСМ и около 20 тысяч тонн инертных материалов (песчанно-гравийная смесь - прим. автора). Предусмотрены средства на заключение договоров по привлечению бригад взрывников (в исключительном случае), вертолета для проведения аэровизуальных обследований, приобретение мешкотары. Общая группировка сил и средств привлекаемых для ликвидации ЧС весеннего периода составляет более двух тысяч человек, более тысячи единиц техники, 39 единиц плавсредств и 182 мотопомпы, - отметил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что риск подтоплений в пойменной части рек, где в основном расположены садоводческие общества, все равно сохраняется. – Хотелось бы отметить, что дачи не предназначены для круглогодичного проживания, но тысячи наших граждан проживают в них постоянно, так как не имеют другого жилья. С ними на постоянной основе проводится разъяснительная работа, но не лишним будет напомнить людям, проживающим на дачах, что они проживают в опасной зоне и в случае возникновении паводкоопасной ситуации быть готовыми и следовать в ближайшие пункты эвакуации, - добавил Ерлан Турегелдиев.