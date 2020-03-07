Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 4 по 6 марта на территории Актюбинской области оперативно-профилактическое мероприятие «Лишенник». – Целью ОПМ является повышение транспортной дисциплины среди водителей и снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактики нарушений правил дорожного движения. ОПМ направлено на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе управление транспортом водителями, лишенными права управления. На сегодняшний день по Актюбинской области насчитывается 278 водителей-лишенников, - сообщили в департаменте полиции области. Стоит отметить, что сотрудники патрульной полиции УП города Актобе за прошедшие сутки выявили 10 актюбинцев, управляющих транспортом без водительского удостоверения. – Согласно КоАП РК, управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством влечет штраф в размере 50 МРП либо административный арест на 10 суток, - добавили полицейские.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.