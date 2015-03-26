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Происшествия

21-летняя беременная девушка повесилась в Актобе

Иллюстративное фото с сайта bloknot.ru В Актобе 21-летняя беременная девушка покончила жизнь самоубийством, пишет газета "Диапазон". Трагедия произошла 24 марта. Девушка повесилась в своей комнате. Тело обнаружили родственники. Предсмертной записки девушка не оставила, говорят родственники. По их словам, она вышла замуж в январе, молодые ждали ребенка, жили нормально, конфликтов в семье не было. "Вечером она с мужем должна была на день рождения идти, уже собирались. Потом она закрылась в своей комнате. Никто не может понять, почему так случилось", - рассказал родственник погибшей. Напомним, ра
Marat
21-летняя беременная девушка повесилась в Актобе
Иллюстративное фото с сайта bloknot.ru
Иллюстративное фото с сайта bloknot.ru
Иллюстративное фото с сайта bloknot.ru В Актобе 21-летняя беременная девушка покончила жизнь самоубийством, пишет газета "Диапазон". Трагедия произошла 24 марта. Девушка повесилась в своей комнате. Тело обнаружили родственники. Предсмертной записки девушка не оставила, говорят родственники. По их словам, она вышла замуж в январе, молодые ждали ребенка, жили нормально, конфликтов в семье не было. "Вечером она с мужем должна была на день рождения идти, уже собирались. Потом она закрылась в своей комнате. Никто не может понять, почему так случилось", - рассказал родственник погибшей. Напомним, ранее сообщалось, что в Целиноградском районном отделе полиции Акмолинской области покончила с собой 24-летняя женщина-следователь. Она застрелилась у себя в кабинете из табельного оружия во время дежурства 24 марта. По предварительной версии, поводом для суицида стала семейная ссора.

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