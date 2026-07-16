22-летнего парня подозревают в изнасиловании школьницы на западе Казахстана

По данным Telegram-канала Halyqstan, преступление произошло в одном из районов Актюбинской области 19 мая. В тот день, по словам родственников потерпевшей, 15-летняя девочка пошла к своей подруге. Пообщавшись, она решила пойти домой, а подруга собралась спать. Но в это же время вышел брат подруги, силой завел школьницу в дом и изнасиловал.

​- Мы живем на параллельных улицах, наши родители дружат долгие годы, все семейные мероприятия проводим вместе, общаемся домами, - говорят родственники пострадавшей. - У этого парня недавно умерла мать, и наша семья была на поминках, скорбела, помогала и успокаивала в том числе этого парня.

​По их словам, после надругательства девочка не сразу рассказала о случившемся близким, так как брат подруги запугал её тем, что убьет.

​- Он сказал ей, что лучше отсидит за ее убийство, чем за изнасилование, - говорят родственники.

По их словам, в полиции, куда они обратились с заявлением, семья подозреваемого начала оскорблять девочку и предлагать замужество.

​- Пришли с семьей и прямо в участке начали говорить, что наша сестренка распутная, и тут же уговаривали поженить их, оказывали давление. Если она распутница, зачем их женить?! - говорят родственники потерпевшей.

​Они требуют справедливого расследования и переквалификации дела со статьи 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста" на статью 120 УК РК "Изнасилование".

​- Он также приходил по месту летней подработки нашей сестренки и запугивал ее, но начальник прогнал его, - говорят ее родные.

​В самом ДП Актюбинской области сообщили, что подозреваемый установлен, водворен в ИВС и сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.