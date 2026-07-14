224 миллиона тенге заработал казахстанец на нелегальной торговле золотом

Жители Кокшетау, осужденные за нелегальные операции с драгоценными металлами, проиграли кассационный суд. Как сообщает Telegram-канал "Актуальные новости кассационных судов", попытки защиты отменить приговор не принесли результатов.

История началась еще в 2021 году. В течение двух лет главный фигурант дела скупал аффинированное золото, делал из него украшения и перепродавал их. За это время он успел заработать на "серых" схемах более 224 миллионов тенге. Его подельник помогал в бизнесе: в частности, занимался отправкой золотых слитков весом почти 744 грамма в Шымкент.

Суд первой инстанции подошел к делу строго. Главного организатора приговорили к 4 годам лишения свободы, его помощника - к 3 годам. Оба получили конфискацию имущества и лишились права работать в сфере оборота драгметаллов на 5 лет.

В кассации адвокаты пытались доказать невиновность своих клиентов: один уверял, что бизнес был легальным, а другой - что его подзащитный просто не знал, что лежит в посылке. Однако суд посчитал собранные доказательства достаточными, а приговор - справедливым. Все судебные акты остались без изменений.

