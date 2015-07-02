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23 млрд тенге потратят на строительство автодороги на Таскалу

Сегодня, 2 июля, состоится телемост, во время которого президент Казахстана даст старт 4 проектам по программе "Нурлы Жол". Один из 4 крупнейших проектов по реконструкции автодорог находится в нашей области. Это реконструкция автодороги республиканского значения Уральск-Таскала-граница РФ. Как рассказали в ЗКОФ АО НК "Каз АвтоЖол", ремонт данной автодороги попал в программу "Нурлы Жол". Длина автодороги 104 км, из которых 4 км со стороны города находится на балансе ЖКХ г. Уральск, а остальные 100 км - на балансе комитета автодорог РК. В мае нынешнего года был разыгран тендер, в котором победит
Анэль Кайнеденова
23 млрд тенге потратят на строительство автодороги на Таскалу
Сегодня, 2 июля, состоится телемост, во время которого президент Казахстана даст старт 4 проектам по программе "Нурлы Жол".
IMG_9594
IMG_9594
Один из 4 крупнейших проектов по реконструкции автодорог находится в нашей области. Это реконструкция автодороги республиканского значения Уральск-Таскала-граница РФ. Как рассказали в ЗКОФ АО НК "Каз АвтоЖол", ремонт данной автодороги попал в программу "Нурлы Жол". Длина автодороги 104 км, из которых 4 км со стороны города находится на балансе ЖКХ г. Уральск, а остальные 100 км - на балансе комитета автодорог РК.
IMG_9595
IMG_9595
В мае нынешнего года был разыгран тендер, в котором победителем стало ТОО "Юнисерв". Тендер проводился по двум лотам: на реконструкцию автодороги Уральск-Таскала-граница РФ с 4 по 31 км (всего 27 км) и второй лот - с 31 по 104 км (всего 73 км). На реконструкцию автодороги из Нацфонда РК было выделено около 23 млрд тенге.
IMG_9609
IMG_9609
- Сегодня будет дан старт перед главой государства реконструкции данной автодороги, - рассказал первый заместитель генерального директора ТОО "Юнисерв" Динмухамед САТБАЕВ. - Мы выиграли два разыгрываемых лота - это 27 км и 73. В этом году на реконструкцию выделено 1млрд 800 млн тенге, из которых 700 млн - по первому лоту и 1,1 млрд тенге - по второму. Мы планируем полностью закончить первый участок автодороги в следующем году, и второй участок - в 2017 году.
IMG_9596
IMG_9596
Нужно отметить, что реконструкция предусматривает расширение полосы с 7 метров до 9, а земляного полотна с 12 до 15 метров. Это значит, что дорога перейдет с третьей технической категории во вторую. Кроме того, изменится нагрузка на ось, которая раньше составляла 6 тонн, увеличится до 13 тонн.
IMG_9597
IMG_9597
Еще одна техническая особенность реконструкции - это увеличение пропускной способности поста на госгранице с Россией. С 2017 года на посту будет 10 полос. Как рассказал Динмухамед САТБАЕВ, на этом проекте будет задействовано порядка 300 человек. К слову, данная автодорога была построена в 1960-х годах. Капитального ремонта здесь никогда не было. В 2003-2007 годах на автодороге был проведен средний ремонт. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Уральск дороги реконструкция дорог Таскала

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