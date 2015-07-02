23 млрд тенге потратят на строительство автодороги на Таскалу

Сегодня, 2 июля, состоится телемост, во время которого президент Казахстана даст старт 4 проектам по программе "Нурлы Жол". Один из 4 крупнейших проектов по реконструкции автодорог находится в нашей области. Это реконструкция автодороги республиканского значения Уральск-Таскала-граница РФ. Как рассказали в ЗКОФ АО НК "Каз АвтоЖол", ремонт данной автодороги попал в программу "Нурлы Жол". Длина автодороги 104 км, из которых 4 км со стороны города находится на балансе ЖКХ г. Уральск, а остальные 100 км - на балансе комитета автодорог РК. В мае нынешнего года был разыгран тендер, в котором победит