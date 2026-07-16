24-летняя казахстанка поступила на полный грант в университет США, где учился Нил Армстронг

24-летняя жительница Алматы Елигай Сегизбай поступила на полный грант в магистратуру одного из ведущих технических университетов США — Purdue University, где когда-то учился первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг. Путь к этой цели оказался непростым, девушке пришлось дважды поступать в Назарбаев Университет, собирать деньги на переезд через LinkedIn и пройти жесткий конкурс, чтобы получить работу ассистента пеподавателя уже на первом году магистратура, передает МойГород со ссылкой на digitalbusiness.kz

Не поступила с первого раза, но не отказалась от мечты

Интерес к математике у Елигай появился еще в школе. Она училась в физико-математическом лицее, участвовала в олимпиадах и занимала призовые места. В десятом классе девушка выполнила свое первое исследование, посвященное преобразованию Фурье — математическому методу, который используется для обработки сигналов, изображений и других данных.

Среди ее достижений — призовое место на Президентской олимпиаде и второе место на олимпиаде имени Аскара Джумадильдаева.

После школы Елигай решила поступать в Назарбаев Университет на программу «Математические науки», однако с первой попытки не прошла: не хватило нескольких баллов по IELTS. Девушка признается, что тот год оказался для нее тяжелым.

Несмотря на сомнения, она не отказалась от своей цели. Через год вновь подала документы и уже в 2020 году получила полный грант стоимостью около 15 тысяч долларов в год. Сначала прошла программу Foundation, а затем окончила бакалавриат по специальности «Математические науки».

Конференции, исследования и международный опыт

Во время учебы Елигай старалась выбирать наиболее сложные дисциплины, включая комплексный анализ, уравнения в частных производных и математическое моделирование.

Параллельно девушка работала проктором в British Council, где контролировала проведение международных экзаменов. Эта работа помогла улучшить английский язык и получить опыт общения в международной академической среде.

Еще одним важным этапом стали международные конференции. Дважды Елигай выигрывала университетское финансирование для участия в зарубежных научных мероприятиях.

После второго курса она посетила конференцию HPAIR в Гонконге, а позже представила собственное исследование на научном форуме по материаловедению в Париже. После выступления организаторы предложили ей стать медиаменеджером мероприятия и представлять форум в Казахстане.

Исследование для нефтегазовой отрасли

Во время подготовки дипломной работы студентка вместе с научными руководителями занималась математическим моделированием процессов движения жидкостей в пористых средах.

Подобные исследования применяются в нефтегазовой промышленности для повышения эффективности добычи нефти, а также используются в экологической инженерии — например, при очистке подземных вод и разработке технологий хранения углекислого газа.

Работа включала создание математических моделей, компьютерное моделирование в программе COMSOL Multiphysics и сравнение полученных результатов с экспериментальными данными.

Поступление в один из лучших университетов США

Еще до окончания бакалавриата Елигай решила продолжить обучение за рубежом. Она подала документы сразу в несколько американских университетов, включая Boston University и Purdue University.

В итоге выбор пал на Purdue University — один из сильнейших STEM-вузов мира, где когда-то учился астронавт Нил Армстронг.

Перед подачей документов девушка самостоятельно нашла выпускников университета через социальные сети, созвонилась с ними и подробно расспросила об учебе, кампусе и жизни в США.

Конкурс включал мотивационное письмо, рекомендации и сертификат IELTS. Уже через три месяца после подачи документов пришло письмо о зачислении.

Одновременно университет предложил Елигай должность Graduate Teaching Assistant, которая полностью покрывала стоимость обучения.

Деньги на переезд собирали незнакомые люди

Несмотря на полное финансирование обучения, оставалась еще одна проблема — переезд.

Для оформления студенческой визы необходимо было подтвердить наличие около 6,5 тысячи долларов на первые месяцы жизни в США. Такой суммы у семьи не оказалось.

Тогда девушка открыто рассказала о своей ситуации в LinkedIn и объявила сбор средств.

История быстро получила широкий отклик.

По словам Елигай, ей написали десятки незнакомых людей, многие переводили по 40–50 тысяч тенге. Благодаря поддержке казахстанцев необходимую сумму удалось собрать примерно за месяц.

Магистрантка преподает американским студентам

Сегодня Елигай учится в магистратуре Purdue University и одновременно работает ассистентом преподавателя.

Обычно такие должности занимают аспиранты (PhD), поэтому получить подобную позицию уже на первом курсе магистратуры считается редким достижением.

Девушка ведет курс College Algebra для студентов бакалавриата: читает занятия, проводит консультации, проверяет работы и выставляет оценки.

По ее словам, получить эту должность помогли сразу несколько факторов:

сильная математическая подготовка;

более пяти лет опыта репетиторства;

работа проктором международных экзаменов IELTS и ACCA;

высокий уровень английского языка.

Учеба, работа и жизнь в США

Первый год магистратуры Елигай окончила с максимальным средним баллом — GPA 4.0 из 4.0.

Она живет в городе Форт-Уэйн (штат Индиана), где расположено несколько университетов.

За работу ассистентом преподавателя девушка получает около тысячи долларов в месяц. Примерно половина суммы уходит на аренду жилья, еще около 200 долларов — на продукты. Поскольку кампус находится рядом, на транспорт она практически не тратится.

Работает над исследованиями в биоинженерии и робототехнике

Помимо преподавания, Елигай участвует в научных проектах вместе с профессорами Purdue University.

Сейчас она занимается исследованиями в области биомеханики человека и роботизированных систем. Работа связана с анализом больших данных и созданием математических моделей движения человека и роботизированных манипуляторов.

По словам девушки, подобные исследования могут использоваться при создании современных протезов, реабилитационных технологий и более совершенных роботизированных систем.

Совет тем, кто мечтает учиться за границей

Елигай убеждена, что поступление в зарубежный университет — это результат длительной подготовки, последовательной работы и настойчивости.

Она советует заранее изучать программы, искать наставников, общаться со студентами через LinkedIn, тщательно готовить документы и не бояться просить помощи.

По ее мнению, даже самая большая цель становится достижимой, если каждый день делать пусть небольшой, но уверенный шаг вперед.