В Миннауки подвели итоги ЕНТ-2026 и назвали самые популярные предметы

В этом году тестирование прошли 233 тысячи абитуриентов.

Итоги основного ЕНТ-2026 подвели на брифинге в ЦСК. Тестирование проходило в стране с 10 мая по 10 июля 2026 года.

Как сообщили в профильном министерстве, в этом году тестирование прошли 233 тысячи абитуриентов. С учетом двух доступных попыток было зафиксировано 422 тысячи сдач. Большинство участников (73,1%) выбрали казахский язык для прохождения экзамена, 26,8% - русский, и небольшая часть абитуриентов (0,16%) сдавали тестирование на английском языке.

Анализ результатов показал, что в тройку наиболее востребованных комбинаций профильных предметов вошли "Математика - Физика", "Биология - Химия" и "Творческий экзамен".

- Высокий интерес к инженерным направлениям обусловлен тем, что в последние годы по поручению президента основная часть государственных образовательных грантов выделяется именно на инженерно-технические специальности, - пояснила председатель комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гульжан Джарасова.

Глава комитета напомнила, что формат тестирования в 2026 году остался прежним: абитуриенты сдавали три обязательных и два профильных предмета, а максимальный результат составил 140 баллов.

В настоящее время продолжается прием документов на присуждение образовательных грантов. Подать заявку можно до 20 июля включительно. Это можно сделать двумя способами:

через портал eGov.kz;

через приемные комиссии вузов (в том числе виртуальные).

Для участия в конкурсе необходимы: удостоверение личности, сертификат ЕНТ, аттестат об образовании, фото и документы, подтверждающие льготы (при их наличии).

Списки обладателей государственных грантов будут обнародованы до 10 августа.

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