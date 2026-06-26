Выпускница из ЗКО набрала 139 баллов на ЕНТ

На сегодняшний день это лучший показатель по всему региону.

Выпускница школы-лицея №6 города Аксай Зульфия Суйндикова показала блестящий результат на Едином национальном тестировании, набрав 139 баллов. На сегодняшний день это лучший показатель по региону. Об успехе школьницы рассказали в отделе образования Бурлинского района.

В ведомстве отметили, что этот потрясающий результат - заслуга самой Зульфии, её огромного труда, целеустремленности и долгих лет упорной подготовки. Поздравляем Зульфию с этим триумфом и желаем ей легкого жизненного пути, больших успехов в учебе и яркого, счастливого будущего!

Напомним, что с момента старта основного Единого национального тестирования, которое началось 10 мая, казахстанские выпускники сдали экзамен уже около 236 тысяч раз. Максимальные 140 баллов набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области.