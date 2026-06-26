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Социум

Выпускница из ЗКО набрала 139 баллов на ЕНТ

На сегодняшний день это лучший показатель по всему региону.
Жулдызхан Хасангалиева
Выпускница из ЗКО набрала 139 баллов на ЕНТ
Фото отдела образования Бурлинского района

Выпускница школы-лицея №6 города Аксай Зульфия Суйндикова показала блестящий результат на Едином национальном тестировании, набрав 139 баллов. На сегодняшний день это лучший показатель по региону. Об успехе школьницы рассказали в отделе образования Бурлинского района.

В ведомстве отметили, что этот потрясающий результат - заслуга самой Зульфии, её огромного труда, целеустремленности и долгих лет упорной подготовки. Поздравляем Зульфию с этим триумфом и желаем ей легкого жизненного пути, больших успехов в учебе и яркого, счастливого будущего!

Напомним, что с момента старта основного Единого национального тестирования, которое началось 10 мая, казахстанские выпускники сдали экзамен уже около 236 тысяч раз. Максимальные 140 баллов набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области. 

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