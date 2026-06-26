Выпускники устроили опасный кортеж на дорогах Уральска

Молодые люди высовывались из окон движущихся автомобилей. Нарушителей уже привлекла к ответственности полиция.

По информации департамента полиции ЗКО, выпускники организовали кортеж из нескольких легковых автомобилей. Во время движения один из пассажиров грубо нарушил правила безопасности - он высунулся по пояс из заднего бокового окна машины, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Долго кататься безнаказанно у молодежи не вышло. В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы по части 1 статьи 593 КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров".

Полиция строго предупреждает выпускников и их родителей: "Игнорирование правил дорожного движения и любые другие правонарушения не только ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, но и влекут за собой установленную законом ответственность. Стражи порядка убедительно просят соблюдать требования безопасности и проводить праздничные мероприятия исключительно в рамках закона".