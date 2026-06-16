В Министерстве науки и высшего образования РК подвели промежуточные итоги ЕНТ-2026. Пока преодолеть пороговый уровень не смогли 33% абитуриентов, при этом в стране уже есть первый абсолютный рекордсмен, набравший 140 баллов.

С момента старта основного Единого национального тестирования, которое началось 10 мая, казахстанские выпускники сдали экзамен уже около 236 тысяч раз. Такие промежуточные данные опубликовали на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК. Всего для участия в экзаменах в этом году заявления подали порядка 240 тысяч абитуриентов.

Большая часть поступающих - 72% - предпочли сдавать тестирование на казахском языке. Русский язык выбрали 28% участников, а ещё 408 раз ЕНТ сдавали на английском.

Средний балл и первый абсолютный рекорд

По результатам пяти недель преодолеть пороговый балл смогли 67% выпускников. Это означает, что фактически каждый третий абитуриент (33%) пока не набрал необходимый минимум для поступления. Средний результат по стране сейчас держится на отметке в 64 балла.

При этом в Казахстане официально появился первый абсолютный рекордсмен этого года: максимальные 140 баллов набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области. Отдельное внимание ведомство уделило созданию безбарьерной среды: в ЕНТ уже приняли участие 668 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.

Охота за смарт-очками и аннулирование результатов до осени

За пять недель специалисты выявили 474 факта нечестной сдачи экзамена. Прямо на входе за попытку пронести смартфоны, шпаргалки, микронаушники и даже смарт-очки развернули 298 человек. Ещё 176 выпускников попались на нарушениях уже внутри аудиторий - их удалили, а результаты аннулировали. Подставных лиц в этом году обнаружено не было.

В министерстве напомнили, что расслабляться нарушителям рано: все видеозаписи из аудиторий будут тщательно анализировать вплоть до 31 октября 2026 года. Если на кадрах увидят скрытые гаджеты или списывание, результаты аннулируют даже у тех, кто уже успел поступить на грант.

Правила апелляции

У участников остается право оспорить свои баллы. Подать апелляцию по содержанию конкретных вопросов можно в течение 30 минут сразу после окончания теста. Если же произошел технический сбой, заявить об этом нужно непосредственно во время экзамена. Финальные электронные сертификаты появятся в личных кабинетах абитуриентов после того, как комиссия рассмотрит все жалобы.