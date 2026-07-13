95 тысяч апелляций и 890 нарушений: Миннауки подвело итоги основного ЕНТ-2026

Порог в 50 баллов преодолели 177 тысяч абитуриентов, что составило 76% от общего числа.

Основной этап Единого национального тестирования завершен: испытание прошли 233 тысячи выпускников. Актуальные данные и итоги кампании опубликовало Министерство науки и высшего образования РК.

В этом году абитуриенты воспользовались правом попытать удачу дважды, выбрав лучший результат для участия в конкурсе грантов. Всего за период тестирования зафиксировано 422 тысячи попыток - это заметный рост по сравнению с прошлым годом, когда школьники сдавали экзамен 381 тысячу раз.

Нарушения и апелляции

Процесс тестирования не обошелся без споров и попыток обмана. Участники подали более 95 тысяч заявлений на апелляцию, после рассмотрения которых комиссия удовлетворила претензии по 152 заданиям.

Параллельно выявлено 890 фактов нарушения правил. Основные причины - пронос смартфонов, шпаргалок и другой запрещенной техники, включая микронаушники и смартчасы. Более 500 человек не допустили к экзамену на входе, а 361 выпускника удалили из аудиторий прямо во время тестирования - их результаты аннулировали.

Важный нюанс: контроль продолжается. До 31 октября специалисты будут пересматривать видеозаписи всех экзаменов. Если выяснится, что кто-то использовал запрещенные предметы незаметно для наблюдателей, его результаты аннулируют даже задним числом.

Статистика и успехи

Большинство выпускников - 73,1% - выбрали казахский язык как основной для сдачи теста. На русском языке тестирование прошли 26,8% участников, а 380 человек предпочли английский.

Порог в 50 баллов преодолели 177 тысяч абитуриентов, что составило 76% от общего числа. Средний результат по пяти дисциплинам зафиксирован на уровне 69 баллов. Рекордсменами стали Әсет Альтаир из Павлодарской области и Балхан Альфия из Кызылординской области - они набрали максимально возможные 140 баллов. Еще 821 участник показал выдающиеся знания, преодолев отметку в 130 баллов. Среди них и выпускница из ЗКО, которая набрала 139 баллов.

