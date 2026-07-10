Правила подачи заявлений на гранты обновили в Казахстане: важные советы для абитуриентов

АО "Национальные информационные технологии" подробно разъяснили, как проходит процесс подачи заявки в этом году.

В Казахстане с 13 июля открывается прием документов на конкурс образовательных грантов. На официальном сайте АО "Национальные информационные технологии" подробно разъяснили, как проходит процесс подачи заявки в этом году и какие технические новшества ждут будущих студентов при работе с порталом eGov.kz и приложением eGov Mobile.

Прием заявлений продлится с 09:00 13 июля до 18:00 20 июля.

Автоматическая проверка льгот

Главным новшеством этого года стала автоматизация процесса проверки статуса абитуриента.

- В этом году услуга обновлена, теперь система автоматически проверяет, присужден ли поступающему государственный образовательный грант вне конкурса. Проверка выполняется автоматически на основании сведений Национального центра тестирования. Если поступающему уже присужден государственный образовательный грант вне конкурса, система уведомит об этом при подаче заявления. Повторно подавать заявление не потребуется, - пояснили в АО "НИТ".

Для абитуриентов, поступающих на общих основаниях или по льготным квотам (статус подтверждается системой автоматически), порядок подачи остается прежним.

Как подать заявку онлайн:

Авторизоваться на портале eGov.kz (раздел "Гражданам" - "Образование" - "Высшее образование") или в приложении eGov Mobile. Выбрать услугу "Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки...". Нажать "Заказать услугу онлайн". Заполнить данные и подписать запрос удобным способом. Отслеживать результат в личном кабинете.

Система "электронной очереди"

В АО "НИТ" предупредили, что из-за большого наплыва желающих портал может временно ограничивать доступ через электронную очередь.

- В период приема заявлений при высокой нагрузке портал eGov.kz распределяет поток пользователей через электронную очередь. После входа в очередь система автоматически предоставит доступ к услуге, когда подойдет очередь пользователя. Чтобы не отслеживать ее вручную, можно отметить чек-бокс "Уведомить меня по SMS о приближении очереди". Уведомление поступит с номера 1414 на номер мобильного телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан, - прокомментировали в ведомстве.

Специалисты добавили, что во время ожидания в очереди нельзя закрывать или обновлять вкладку браузера, иначе место будет потеряно.

После отправки формы абитуриент получит электронную справку об участии в конкурсе. Результаты станут известны не позднее 10 августа: в личный кабинет на eGov.kz придет либо электронный сертификат на грант, либо уведомление об отказе.