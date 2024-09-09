С момента введения запрета на ввоз зерна в Казахстан наблюдаются многочисленные попытки незаконного ввоза запрещенной продукции. Используются различные методы, чтобы обойти установленные ограничения. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Так, шестого сентября на железнодорожных фитосанитарных постах ЗКО инспекторы территориальной инспекции обнаружили четыре вагона пшеницы. В них находилось 251 тонна сельхозпродукции. Вагоны направлялись в Талдыкорган.

– Инспекторы по карантину растений постоянно проводят проверки, анализируют информацию, следят за соблюдением правил и выявляют нарушения, чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность и продовольственную безопасность страны, — сообщили в министерстве.

Напомним, для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года было принято решение о введении запрета на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран ЕАЭС. Запрет действует до 31 декабря 2024 года. Транзитная перевозка пшеницы через территорию Казахстана разрешена.