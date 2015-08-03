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Происшествия Социум

26 незаконных игорных точек закрыты в Уральске

Факты организации незаконного игорного бизнеса посредством псевдолотерейных аппаратов были выявлены сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта aroundprague.cz - Службой экономических расследований постоянно проводится работа по проверке соблюдения предпринимателями закона «Об игорном бизнесе», - рассказал главный специалист, старший офицер по особо важным делам службы экономического расследования ДГД по ЗКО Марат АБДЫГАЛИЕВ. - Так, за 1 полугодие текущего года были выявлены
Marat
26 незаконных игорных точек закрыты в Уральске
Факты организации незаконного игорного бизнеса посредством псевдолотерейных аппаратов были выявлены сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото с сайта aroundprague.cz
Иллюстративное фото с сайта aroundprague.cz
 Иллюстративное фото с сайта aroundprague.cz - Службой экономических расследований постоянно проводится работа по проверке соблюдения предпринимателями закона «Об игорном бизнесе», - рассказал главный специалист, старший офицер по особо важным делам службы экономического расследования ДГД по ЗКО Марат АБДЫГАЛИЕВ. - Так, за 1 полугодие текущего года были выявлены и изъяты свыше 50 игровых автоматов, закрыты 26 точек, где незаконно проводились азартные игры. Также проведена соответствующая работа в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. - Начато досудебное производство по 7 таким фактам, - поясняет Марат АБДЫГАЛИЕВ. - К примеру, вскрыты каналы поставки неучтенной алкогольной продукции из Казахстана в Российскую Федерацию. Из оборота изъято почти 226 тысяч бутылок вино-водочной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. По этим фактам вся продукция арестована, начато досудебное расследование. Из незаконного оборота изъято более 160 тонн нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность происхождения.

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