26 незаконных игорных точек закрыты в Уральске

Факты организации незаконного игорного бизнеса посредством псевдолотерейных аппаратов были выявлены сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото с сайта aroundprague.cz - Службой экономических расследований постоянно проводится работа по проверке соблюдения предпринимателями закона «Об игорном бизнесе», - рассказал главный специалист, старший офицер по особо важным делам службы экономического расследования ДГД по ЗКО Марат АБДЫГАЛИЕВ. - Так, за 1 полугодие текущего года были выявлены