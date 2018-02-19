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Происшествия Социум

260 миллионов тенге подъемных пособий получили молодые специалисты в ЗКО

Всего за прошлый год по программе "С дипломом в село" было направлено 500 специалистов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, в прошлом году было трудоустроено порядка 7 тысяч молодых людей. - На постоянные рабочие места были трудоустроены более 3,5 тысячи человек. По программе "С дипломом в село" было направлено более 500 молодых специалистов, им выданы подъемные пособия на 260 миллионов тенге. Свыше 400 молодых специалистов были обеспечены кредитами на сумму более 1 миллиарда тенге на приобретение жилья, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Также глава рег
Кристина Кобина
260 миллионов тенге подъемных пособий получили молодые специалисты в ЗКО
Всего за прошлый год по программе "С дипломом в село" было направлено 500 специалистов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, в прошлом году было трудоустроено порядка 7 тысяч молодых людей. - На постоянные рабочие места были трудоустроены более 3,5 тысячи человек. По программе "С дипломом в село" было направлено более 500 молодых специалистов, им выданы подъемные пособия на 260 миллионов тенге. Свыше 400 молодых специалистов были обеспечены кредитами на сумму более 1 миллиарда тенге на приобретение жилья, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Также глава регион отметил, что доля молодежи, которые не работают и не обучаются, составила 3%. А это самый низкий показатель по республике.
пособия молодые специалисты

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