260 миллионов тенге подъемных пособий получили молодые специалисты в ЗКО

Всего за прошлый год по программе "С дипломом в село" было направлено 500 специалистов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, в прошлом году было трудоустроено порядка 7 тысяч молодых людей. - На постоянные рабочие места были трудоустроены более 3,5 тысячи человек. По программе "С дипломом в село" было направлено более 500 молодых специалистов, им выданы подъемные пособия на 260 миллионов тенге. Свыше 400 молодых специалистов были обеспечены кредитами на сумму более 1 миллиарда тенге на приобретение жилья, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Также глава рег