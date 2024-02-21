По информации аналитиков EnergyProm, проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными в РК. Наиболее проблемные регионы — Астана, Алматы и Мангистауская область.

- Сейчас в стране 264 застройщика осуществляют строительство зданий без разрешения на привлечение средств дольщиков. Из 293 проблемных объектов сразу 136 приходится только на столицу. Напомним: исторически именно в Астане проблемы с обманутыми дольщиками переходили все границы разумного. По сообщению акимата столицы, за счёт государственных средств было завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев. Это позволило решить проблемы около 15,5 тысяч семей-дольщиков. В текущем году насчитывается ещё 10 домов-долгостроев. В целом по стране всё ещё остаются обманутыми тысячи дольщиков, - сообщают аналитики.

В конце прошлого года «Казахстанская Жилищная Компания» опубликовала исследование, в котором отмечается, что по состоянию на август 2023 года доля «серого» рынка долевого строительства в РК составила 68% - 397 из 586 обследованных объектов. Это все те объекты, которые привлекают средства дольщиков незаконно. Такие цифры говорят не просто об актуальности проблемы, а о её катастрофическом масштабе.

В отдельных регионах и городах ситуация действительно плачевная — доля «серого» рынка превышает 90% сразу в 11 из них. К проблемным городам относятся Караганда, Кокшетау, Семей, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Кызылорда, Талдыкорган, Туркестан, Актау и Актобе. Стоит отметить, что в некоторых городах были обследованы не все объекты.

Помимо обмана граждан, актуальна и проблема некачественного строительства. Так, к примеру, в рамках проведённых внеплановых проверок за 2023 год только в Алматы выявлено более одной тысячи нарушений и выдано 634 предписания на устранение допущенных нарушений. За некачественные строительство и организацию производства строительно-монтажных работ привлечены к ответственности 68 организаций, а за ненадлежащий контроль — 8 организаций технадзора и 25 экспертов технадзора с приостановлением аттестата сроком на 6 месяцев.

Как же выбирать застройщика и на что обращать внимание?