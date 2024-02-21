Житель Актау признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и законодательства РК, неправомерном доступе к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций и неправомерном завладении информацией. Мужчину приговорили к трем годам свободы.

Из материалов дела следует, что хакер имел неправомерный доступ к государственным информационным системам, которые являются критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. Доказано и то, что злоумышленник в дальнейшем перепродавал личные данные казахстанцев третьим лицам.

https://youtu.be/vUmjGIK-Ntc?si=7DoR2fuzaCDmhhmt