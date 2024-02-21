В ЗКО и еще семи областях прошла спецоперация КНБ

17 февраля 2024 года силовики провели спецоперации в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетысу и городе Шымкент. В итоге удалось нейтрализовать восемь группировок. Задержаны 23 человека, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 человек поместили в изолятор временного содержания, а к шестерым применили обязательство о явке.

Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия. В КНБ также подчеркнули, что свои преступления они оправдывали искаженными религиозными канонами.

Во время обысков у них найдены огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, деньги и наркотики. К спецоперации привлекли 250 силовиков.

Следствие продолжается.

Иную информацию в интересах следствия в КНБ РК раскрывать не стали.