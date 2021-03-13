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Социум

27 классов в школах ЗКО закрыты на карантин

Всего с начала года COVID-19 заболели 530 школьников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Мустаев сообщил, что из 530 заболевших 269 детей обучались очно и 261 - дистанционно. - С начала третьей четверти, с 11 января, зарегистрировано 315 случаев COVID-19 среди учеников, 171 - на очном обучении, 144 - на дистанционном. С 26 февраля по 11 марта постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 27 классов в 23 школах, - расс
Дана Рахметова
27 классов в школах ЗКО закрыты на карантин
Всего с начала года COVID-19 заболели 530 школьников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Мустаев сообщил, что из 530 заболевших 269 детей обучались очно и 261 - дистанционно. - С начала третьей четверти, с 11 января, зарегистрировано 315 случаев COVID-19 среди учеников, 171 - на очном обучении, 144 - на дистанционном. С 26 февраля по 11 марта постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 27 классов в 23 школах, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Он также отметил, что из всех выявленных случаев возможными источниками заражения является:
  • контакт с ранее заболевшими случаями по домашнему очагу 34.2% (226);
  • посещение мест с большим скоплением людей (торговые дома, рынки, медицинские организации) 24.5% (162);
  • передвижение на общественном транспорте 28% (185);
  • посещение памятных мероприятий (поминальные обеды, юбилеи свадьбы) 9.8% (65);
  • с коллегами по месту работы 1.5% (10) из-за не соблюдения правил карантина;
  • внутрибольничное инфицирование среди пациентов и медицинских работников 1.2 % (8);
  • завозные случаи с с других стран 0,4%( 3).
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школьники

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