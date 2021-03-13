27 классов в школах ЗКО закрыты на карантин

Всего с начала года COVID-19 заболели 530 школьников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Мустаев сообщил, что из 530 заболевших 269 детей обучались очно и 261 - дистанционно. - С начала третьей четверти, с 11 января, зарегистрировано 315 случаев COVID-19 среди учеников, 171 - на очном обучении, 144 - на дистанционном. С 26 февраля по 11 марта постановлениями главных государственных санитарных врачей города и районов на карантин закрыто 27 классов в 23 школах, - расс