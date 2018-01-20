19 января аким области Алтай КУЛЬГИНОВ вручил новоселам ключи от квартир. По словам одного из новоселов Валентины, чтобы получить свою квартиру она стояла в очереди много лет. - Я многодетная мама и мои дети уже взрослые и почти все уже женились, а я 15 лет живу в съемной квартире. Сегодня наконец-то я получила свои заветные квадратные метры, - поделилась радостная женщина. Стоит отметить, что в этот день были сданы сразу два дома - пятиэтажный и девятиэтажный, на 96 и 180 квартир, соответственно. Аким области поздравил новоселов и пожелал заботиться не только о своих квартирах, но и общем дворе. Стоит отметить, что квартиры получили не только очередники, но и вкладчики ЖССБ.