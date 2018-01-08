Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в МПС ДВД ЗКО, рейд "Безопасная дорога" в регионе будет проходить до 9 января. - За три дня было задержано 28 водителей в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение правил маневрирования были оштрафованы 197 водителей и 120 были привлечены к административной ответственности за превышение скорости, - пояснили в МПС ДВД ЗКО.