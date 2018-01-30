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Социум

2800 земельных участков под ИЖС выдадут в ЗКО

О планах на 2018 год рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы региона, на 2018 год запланировано выделить под ИЖС 2800 земельных участков. Это участки в районах области, которые уже готовы для строительства жилья. - В прошлом году по области выдали 2000 участков. Сейчас мы готовим (земельные участки - прим.автора) на областной центр, потому что это очень актуальный вопрос. Мы целый год занимались подготовкой документов. Сначала нам нужно было сделать проект детальной планировки, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Мы нашли землю, она была в аренде у кре
Дана Рахметова
2800 земельных участков под ИЖС выдадут в ЗКО
О планах на 2018 год рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ.
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы региона, на 2018 год запланировано выделить под ИЖС 2800 земельных участков. Это участки в районах области, которые уже готовы для строительства жилья. - В прошлом году по области выдали 2000 участков. Сейчас мы готовим (земельные участки - прим.автора) на областной центр, потому что это очень актуальный вопрос. Мы целый год занимались подготовкой документов. Сначала нам нужно было сделать проект детальной планировки, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Мы нашли землю, она была в аренде у крестьянского хозяйства. Кстати, хотел бы поблагодарить главу хозяйства, который сразу понял и сказал, что готов уступить эту землю, если предоставим землю в другом месте. Мы так и сделали, предоставили землю в другом месте, а эту землю, там около 200 га, сейчас готовим под ИЖС. Сначала сделали ПДП, как должны располагаться участки. Затем необходимо сделать проектно-сметную документацию для подведения инфраструктуры. Помните земельные участки в ПДП 1 выдавались в 2011 году? Мы только в прошлом году закончили подведение всей инфраструктуры и только теперь дошли до дорог. Это непростая работа. Мы не можем сразу все деньги направить только в один проект. Земельные участки очередникам в Уральске планируется выдать в районе поселка Круглоозерное. Правда, будет это только после подведения всей инфраструктуры. Стоит отметить,  что в настоящее время в очереди на земельные участки в ЗКО стоят 70 тысяч человек.
земельные участки ИЖС

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