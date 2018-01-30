2800 земельных участков под ИЖС выдадут в ЗКО

О планах на 2018 год рассказал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы региона, на 2018 год запланировано выделить под ИЖС 2800 земельных участков. Это участки в районах области, которые уже готовы для строительства жилья. - В прошлом году по области выдали 2000 участков. Сейчас мы готовим (земельные участки - прим.автора) на областной центр, потому что это очень актуальный вопрос. Мы целый год занимались подготовкой документов. Сначала нам нужно было сделать проект детальной планировки, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Мы нашли землю, она была в аренде у кре