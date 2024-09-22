По состоянию на 15 сентября задолженность уральцев по налогу на транспорт составляет более 283 миллиона тенге. Всего задолжали 5 715 налогоплательщиков.

Заместитель руководителя управления государственных доходов Уральска Ерболат Гайнешев рассказал, оплата налога на транспортные средства производится по месту жительства. Так, по состоянию на 15 сентября задолженность уральцев по налогу на транспорт составляет более 283 миллиона тенге. Всего задолжали 5 715 налогоплательщиков. Из них:

по Уральску 254 миллиона тенге;

Круглоозерное 3,2 миллиона тенге;

Зачаганск 23 миллиона тенге;

Желаево 1 миллион тенге;

Деркул 4 миллиона тенге.

По состоянию на 15 сентября задолженность по налогу на имущество у 13 420 налогоплательщиков составляет 52,7 миллиона тенге.