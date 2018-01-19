Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата г. Уральск рассказали, что на сегодняшний день уже готова проектно-сметная документация на благоустройство дворовых территорий. - Конкурсы на определение подрядчиков по нескольким объектам уже объявлены. Точный список дворов будет составлен чуть позже, когда будет выделено финансирование, - пояснили в городском акимате. Стоит отметить, что в 2017 году было отремонтировано 20 дворов, три из которых были переходящими с 2016 года. Всего в прошлом году на благоустройство дворовых территорий было потрачено более 500 млн тенге. К слову, с 2007 по 2017 годы в Уральске было благоустроено 294 двора.