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Происшествия Социум

29-летие вывода войск из Афганистана отметили в Уральске

Сегодня, 15 февраля, на стеле уральцы возложили цветы в честь празднования вывода Советских войск из Афганистана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя акима города Уральск Мирболата НУРЖАНОВА, более тысячи ребят из ЗКО воевали в Афганистане. - Сегодня мы собрались тут, чтобы отдать дань памяти погибшим в Афганской войне. По сей день ветераны вносят свой вклад в воспитание молодого поколения, встречаясь со школьниками, студентами. Мы хотим вам сказать спасибо за это и будем вас всячески поддерживать, - пояснил Мирболат НУРЖАНОВ. Также с речью выступил вице-консул РФ
Кристина Кобина
29-летие вывода войск из Афганистана отметили в Уральске
Сегодня, 15 февраля, на стеле уральцы возложили цветы в честь празднования вывода Советских войск из Афганистана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместителя акима города Уральск Мирболата НУРЖАНОВА, более тысячи ребят из ЗКО воевали в Афганистане. - Сегодня мы собрались тут, чтобы отдать дань памяти погибшим в Афганской войне. По сей день ветераны вносят свой вклад в воспитание молодого поколения, встречаясь со школьниками, студентами. Мы хотим вам сказать спасибо за это и будем вас всячески поддерживать, - пояснил Мирболат НУРЖАНОВ. Также с речью выступил вице-консул РФ в Уральске Владимир ВОЛКОВ. - Сегодня Россия вместе с вами празднует День интервоина, именно в этот день мы отмечаем вывод Советских войск из Афганистана. Большой ценой это далось солдатам. Более 10 тысяч человек погибли во время этого конфликта, многие вернулись ранеными. Но мы всегда будем помнить их имена, а кто остался живым в этой войне, память им и слава, - выступил Владимир ВОЛКОВ. После чего первый заместитель начальника управления по делам обороны ЗКО Сергей ЩЕРБИНИН отметил, что воинам-интернационалистам пришлось ценой своей крови выполнять поставленные перед ними задачи. - Вечная память тем, кто прошел через этот трагический путь, - сказал Сергей ЩЕРБИНИН. После чего под звуки музыкального военного оркестра местные жители возложили цветы.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Афганистан

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