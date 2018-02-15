29-летие вывода войск из Афганистана отметили в Уральске

Сегодня, 15 февраля, на стеле уральцы возложили цветы в честь празднования вывода Советских войск из Афганистана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя акима города Уральск Мирболата НУРЖАНОВА, более тысячи ребят из ЗКО воевали в Афганистане. - Сегодня мы собрались тут, чтобы отдать дань памяти погибшим в Афганской войне. По сей день ветераны вносят свой вклад в воспитание молодого поколения, встречаясь со школьниками, студентами. Мы хотим вам сказать спасибо за это и будем вас всячески поддерживать, - пояснил Мирболат НУРЖАНОВ. Также с речью выступил вице-консул РФ