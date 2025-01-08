29-летнего парня застрелили во время массовой драки в Атырауской области

Около 40 молодых людей приехали в Жанаауыл, где случился конфликт между ними и 9 местными жителями.

В селе Жанаауыл Курмангазинского района в канун нового года произошла массовая драка, где был застрелен молодой мужчина, сообщает azh.kz.

По информации местных жителей, погибший был из соседнего села Сафоновка. Они отметили, что два года назад в Жанаауыле открылся бар, который стал популярным среди местных жителей и жителей соседних сел. В Жанаауыле часто происходили стычки между местной молодежью и приезжими из Сафоновки, и эти конфликты зачастую перерастали в драки.

Сельчане выражают возмущение по поводу распространения ложной информации, по которой погибший парень якобы был застрелен возле своего дома.

- Это неправда. Он из Сафона, умер в Жанаауыле, в котором устроили массовую драку, — рассказали жители села.

По их словам, в тот трагический день около 40 молодых людей из Сафоновки приехали на 3 машинах в Жанаауыл. Конфликт возник между ними и 9 местными жителями. Словесная перепалка вскоре переросла в драку, в ходе которой был застрелен 29-летний житель Сафоновки.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по подозрению в убийстве был задержан 30-летний мужчина. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Также с различными телесными повреждениями в районную больницу были госпитализированы двое мужчин в возрасте 20 и 33 лет. Были задержаны 7 человек, которые подозреваются в причастности к инциденту. Остальные подробности происшествия и информация о ходе следствия пока не раскрыты.