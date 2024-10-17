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Происшествия

Драка на даче закончилась убийством: подсудимого приговорили к 9 годам

Трагедия произошла в августе этого года. Мужчина пригласил на дачу своего знакомого. Вместе они начали распивать алкоголь. Когда хозяин дома решил проводить собутыльника, между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Подсудимый схватил нож и нанес один удар в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.
Арайлым Усербаева
Драка на даче закончилась убийством: подсудимого приговорили к 9 годам

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, трагедия произошла в августе этого года. Мужчина пригласил на дачу своего знакомого. Вместе они начали распивать алкоголь. Когда хозяин дома решил проводить собутыльника, между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку. Подсудимый схватил нож и нанес один удар в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.  

Дело рассматривалось в Уральском городском суде. Подсудимому предъявили обвинение в умышленном  причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его вина полностью установлена и доказана.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. 

Приговор не вступил в законную силу.

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