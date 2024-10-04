Судебное разбирательство началось в отношении 48-летнего гражданина Узбекистана

В специализированном межрайонном уголовном суде началось судебное разбирательство в отношении 48-летнего гражданина Узбекистана Шафката Жазилова. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 99 УК РК «Убийство двух и более лиц».

Из обвинительного акта следует, что весной этого года Жазилов приехал на сезонную работу в село Богатск района Байтерек. Здесь он занимался земледелием. Жил во временном строении на территории крестьянского хозяйства. Вместе с ним жили ещё 15 соотечественников. В конце апреля между Жазиловым и его коллегой Усаровым возник конфликт, причиной которого стало то, что Усаров рассказывал руководителю КХ всё происходящее на работе.

– Вечером девятого мая Жазилов и ещё десять человек начали отмечать день рождения одного из них. Спустя несколько часов между Жазиловым и Усаровым вновь произошла словесная перепалка из-за приготовления завтрака. Воспользовавшись незначительным поводом подсудимый, проявив агрессию, зашел в шалаш и кинул топор в Усарова. Однако попал в москитную сетку. Жазилов не успокоившись, зашел обратно в шалаш уже с вилами и начал махать перед Усаровым. В этот момент другие работники КХ вывели подсудимого на улицу, - зачитал прокурор Жандос Джубанов.

Затем Жазилов взял пластмассовую канистру с бензином, зашел в барак, и со словами «Я всех вас убью!» открыл крышку емкости и кинул в горящую газовую плиту. Моментально на место вспыхнул пожар. На месте от полученных ожогов скончались четверо мужчин, ещё один человек получил термические ожоги. Усарова среди них не было.

– Таким образом, Шафкат Жазилов совершил убийство двух и более лиц, способом опасным для жизни других людей. Обвинение полностью поддерживаю, - заключил государственный обвинитель.

Стоит отметить, что Шафкат Жазилов совершенно не владеет русским языком и общается с помощью переводчика. Он заявил, что не согласен в обвинительным актом. От присяжных заседателей подсудимый отказался. Дело будет рассматривать судья Асланбек Дюсингалиев.