30 лет прожила без документов и гражданства уроженка ЗКО

Елена Алексанова окончила всего четыре класса и в 16 лет получила паспорт СССР. Фото со страницы Instsgram centr_resotsializatsii_uralsk О тяжёлой судьбе Елены Алексановой рассказали в центре для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Женщина на протяжении 30 лет жила без документов и гражданства. - Женщина родилась в Уральске в 1973 году. Доучилась до четвёртого класса и в 16 лет получила паспорт СССР. В 2000 году уехала в соседнею Россию на заработки с надеждой оформления документов там. Однако, не имея постоянной работы, регистрации и места жительства не смогла получи