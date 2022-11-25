- Женщина родилась в Уральске в 1973 году. Доучилась до четвёртого класса и в 16 лет получила паспорт СССР. В 2000 году уехала в соседнею Россию на заработки с надеждой оформления документов там. Однако, не имея постоянной работы, регистрации и места жительства не смогла получить документы. В прошлом году её вместе с детьми выдворили в Казахстан. И уже приехав в Уральск, она начала ночевать на улице, вокзалах, заброшенных домах в посёлке Деркул. Затем обратилась к акиму посёлка Деркул, а уже тот отправил в центр для ресоциализации, где ей сделали все необходимые запросы и помогли с выдачей документов, - рассказали в центре.Как отметила Алексанова, теперь у неё в планах устроится на постоянную работу и обратиться в больницу, чтобы поправить здоровье. Ведь без документов её врачи не принимали. Директор центра Ерлан Медетов пояснил, что история этой женщины не единична. К ним до сих пор поступают люди с красными паспортами бывшего СССР , которым они стараются помочь и документировать. Фото со страницы Instsgram centr_resotsializatsii_uralsk Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
30 лет прожила без документов и гражданства уроженка ЗКО
Елена Алексанова окончила всего четыре класса и в 16 лет получила паспорт СССР. Фото со страницы Instsgram centr_resotsializatsii_uralsk О тяжёлой судьбе Елены Алексановой рассказали в центре для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Женщина на протяжении 30 лет жила без документов и гражданства. - Женщина родилась в Уральске в 1973 году. Доучилась до четвёртого класса и в 16 лет получила паспорт СССР. В 2000 году уехала в соседнею Россию на заработки с надеждой оформления документов там. Однако, не имея постоянной работы, регистрации и места жительства не смогла получи