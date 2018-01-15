88-летняя Зоя КЛИМЧЕНКО потеряла документы и просит помочь их восстановить, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Пенсионерка Зоя Павловна КЛИМЧЕНКО в Гурьевскую область приехала из России еще в Советское время вместе с супругом. Во время войны с 1943 по 1944 годы она работала на Ульяновском военном заводе. -Мне тогда было 15 лет, мы работали по 12 часов сутки: трудились за станками, заряжали снаряды и грузили их в вагоны, которые потом напрямую отправляли на фронт, - рассказывает пожилая женщина. Супруг пенсионерки рано скончался, сыновья проживают в Беларуси и в России. В Атырау бабушка живет с внучкой и правнучкой. Ровно 18 лет назад она начала подкармливать голубей и бездомных кошек, со временем это превратилось в любимое и основное занятие пенсионерки.Вот уже почти два десятка лет Зоя Павловна кормит около трех сотен птиц сухим хлебом, который она находит в мусорных баках , либо просит помогать с кормом соседей - не выбрасывать засохший хлеб, а собирать. - Я рада, что они у меня есть, ведь у меня есть о ком заботиться. Как-то я собиралась ехать на операцию на глаза в Россию и зашла в церковь, чтобы батюшка помолился о моем здравии. А он мне сказал, что за меня уже молятся - голуби, которых я кормлю. Голуби - это правнуки Бога. С тех пор я 4 раза в день в любую погоду кормлю этих птиц, я верю, что голуби приносят удачу, - рассказывает женщина.По словам бабушки, она потеряла удостоверение личности и другие документы, которые доказывают, что она является труженицей тыла, которые никак не может восстановить. - Когда пришла в ЦОН, девушка мне заявила: "Вы же не в Казахстане воевали" и отказалась мне помочь. Я понимаю - это очень долгая процедура, ведь нужно делать запрос в Ульяновск, потом еще ждать много времени, - сетует бабушка. По словам Зои Павловны, она имеет образование, работала юристом, а также диспетчером в автобусном парке, до выхода на пенсию трудилась в 101 училище, отвечая за воспитательную часть. - Я ни в чем не нуждаюсь, квартира у меня есть, теплые вещи тоже, пенсию получаю, добрые люди помогают продуктами, вот только бы документы мне восстановить помогли, больше ни о чем не прошу, - поделилась Зоя Павловна.Maw1jLdiTIg Камилла МАЛИК