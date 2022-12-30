32 жителя Украины задержали за телефонное мошенничество в Казахстане

- Сообщали о подозрительных транзакциях и под видом их отмены убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического Сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путём, - рассказал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Жандос Суюнбай.Им помогали граждане Казахстана, которые открывали карты и счета в отечественных банках. Похищенные у жертв деньги обналичивались за определённый процент. Мошенники использовали подмену номеру, чтобы жертвам звонили с якобы казахстанских номеров.
– В ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Казахстана и эмблема Национального банка РК, – отметил Суюнбай.Во время спецоперации задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Всего call-центр состоял из 40 человек.
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