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Социум

32 жителя Украины задержали за телефонное мошенничество в Казахстане

Они выдавали себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков и правоохранительных органов, передаёт Polisia.kz. Правоохранители Казахстана и Украины ликвидировали call-центр мошенников в украинском городе Днепр. Подозреваемые звонили казахстанцам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков и полицейскими. - Сообщали о подозрительных транзакциях и под видом их отмены убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощ
Дана Рахметова
32 жителя Украины задержали за телефонное мошенничество в Казахстане
Они выдавали себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков и правоохранительных органов, передаёт Polisia.kz.
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
Правоохранители Казахстана и Украины ликвидировали call-центр мошенников в украинском городе Днепр. Подозреваемые звонили казахстанцам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков и полицейскими.
- Сообщали о подозрительных транзакциях и под видом их отмены убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического Сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путём, - рассказал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Жандос Суюнбай.
Им помогали граждане Казахстана, которые открывали карты и счета в отечественных банках. Похищенные у жертв деньги обналичивались за определённый процент. Мошенники использовали подмену номеру, чтобы жертвам звонили с якобы казахстанских номеров.
– В ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Казахстана и эмблема Национального банка РК, – отметил Суюнбай.
Во время спецоперации задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Всего call-центр состоял из 40 человек.

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Казахстан мошенник Украина

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