32 жителя Украины задержали за телефонное мошенничество в Казахстане

Они выдавали себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков и правоохранительных органов, передаёт Polisia.kz. Правоохранители Казахстана и Украины ликвидировали call-центр мошенников в украинском городе Днепр. Подозреваемые звонили казахстанцам, представляясь сотрудниками служб безопасности банков и полицейскими. - Сообщали о подозрительных транзакциях и под видом их отмены убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета. Также оформляли онлайн-кредиты. Организаторы преступной группы поощ