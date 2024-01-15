По официальным данным в Казахстане около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого около 10 миллионов тенге, передаёт Polisia.kz. В результате чего участились разводы семейных пар, суициды и различные правонарушении среди лудоманов.

13 января министерство внутренних дел в сотрудничестве с комитетом национальной безопасности и при координации генеральной прокуратуры успешно ликвидировало крупнейшую сеть незаконных онлайн-казино, которые оперировали под маскировкой лотерейных клубов. В спецоперации участвовали более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ.

— В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья, — сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

В помещениях и офисах лото-клубов по всей стране было проведено 570 обысков. Были изъяты 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, 247 миллионов тенге, 55 миллионов российских рублей и 125 тысяч долларов США. Также были изъяты другие материальные доказательства, документация, компьютерная техника и мобильные устройства.

326 клубам по всей стране были заблокированы серверы, через которые осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. Кроме того, выяснилось, что администраторы могли "вручную" регулировать исход игры.