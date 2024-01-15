По официальным данным в Казахстане около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого около 10 миллионов тенге, передаёт Polisia.kz. В результате чего участились разводы семейных пар, суициды и различные правонарушении среди лудоманов.
13 января министерство внутренних дел в сотрудничестве с комитетом национальной безопасности и при координации генеральной прокуратуры успешно ликвидировало крупнейшую сеть незаконных онлайн-казино, которые оперировали под маскировкой лотерейных клубов. В спецоперации участвовали более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ.
— В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья, — сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
В помещениях и офисах лото-клубов по всей стране было проведено 570 обысков. Были изъяты 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, 247 миллионов тенге, 55 миллионов российских рублей и 125 тысяч долларов США. Также были изъяты другие материальные доказательства, документация, компьютерная техника и мобильные устройства.
326 клубам по всей стране были заблокированы серверы, через которые осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. Кроме того, выяснилось, что администраторы могли "вручную" регулировать исход игры.
— Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лото-клубов только одного региона в среднем составляла 300 миллионов тенге, соответственно со всех регионов страны порядка шести миллиардов. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 миллионов тенге. Расследование проводится следственным департаментом МВД по нескольким статьям уголовного кодекса, фигурантам вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Другие сведения разглашению не подлежат, – отметил Куандык Алпыс.