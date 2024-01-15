12 января на ипподроме Мейдан в Дубае состоялись скачки, в которых принял участие казахстанский жеребец Кабирхан. В забеге на две тысячи метров принимали участие 13 лошадей. На главной скаковой дорожке Кабирхан под седлом жокея Пэта Доббса финишировал первым. Для поклонников конного спорта победа скакуна стала настоящим сюрпризом.

В облспорте ЗКО почеркнули, что это первая крупная победа казахстанского конного спорта на мировой арене. Владельцем Кабирхана является коневладелец из ЗКО Тилек Мухамбеткалиев.

– Я очень рад за победу Казахстана. Вся страна болела. Чувства переполняют, эмоции, это супер победа. Как будто в финале скакали. Теперь нам нельзя расслабляться, и мы должны попасть в финал, - сказал Тилек Мухамбеткалиев.

В ближайшие две недели жеребца ждет отдых. Далее скакун примет участие во втором этапе Al Maktoum Challenge.

По данным федерации ЗКО "Байге", Кабирхана в возрасте 1,5 лет привезли из Америки в Казахстан в 2021 году. Первые скачки скакун пробежал на ипподроме Алматы. В этот же год он три раза удостоился победы. После завершения сезона скачек жеребца выкупил житель Уральска Тилек Мухамбеткалиев и увез в Россию для участия в скачках.