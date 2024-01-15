Сегодня, 15 января, заместителем акима Уральска назначен Губашев Арсен Зиннатович. На этом посту он заменил Мирболата Нуржанова, который стал заместителем руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО. Ранее Арсен Губашев занимал пост заместителя руководителя аппарата акимата ЗКО.

Арсен Губашев родился в 1987 году в Западно-Казахстанской области. Образование – высшее. Окончил ЗКГУ им.М.Утемисова и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «казахский язык и литература» и «государственное и местное управление». Трудовую деятельность начал пресс-секретарем АО ФК «Акжайык».

В разные годы работал:

Наставник Круглоозерновской средней общеобразовательной школы;

Эксперт отдела по региональным СМИ управления Медиа-мониторинга по ЗКО РГП «Центра анализа и информации» Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК;

Ведущий эксперт отдела по региональным СМИ управления Медиа-мониторинга по ЗКО РГП «Центра анализа и информации» Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК;

Главный специалист аппарата акима г.Уральск;

Главный инспектор аппарата акима г.Уральск;

Руководитель службы по связям с общественностью аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 2021 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.

Арсен Губашев будет курировать деятельность городских отделов занятости и социальных программ, внутренней политики, культуры и развития языков, физической культуры и спорта. Всего у акима города Миржана Сатканова три заместителя. Асхат Кульбаев занимается вопросами сельского хозяйства, строительства, земельных отношений, архитектуры, инвестиций. Жандос Дуйсенгалиев отвечает за сферу транспорта и дорог, благоустройства и ЖКХ.